На автозаводе в Челябинской области погиб рабочий

Фото: пресс-служба АЗ "Урал"

В Миасса Челябинской области на автомобильном заводе «Урал» погиб 33-летний стропальщик Александр Бобылев. Как рассказали в независимом профсоюзе предприятия, трагедия произошла во время выгрузки металлолома, из-за несоблюдения техники безопасности на рабочего из кузова грузовика упала железная конструкция. Спасти его не удалось.

— По моей информации, погибший трудился не только стропальщиком, но и зачастую выполнял работу не по специальности. К тому же парень страдал эпилепсией. Завтра в прокуратуру вызывают мастера, которого вполне возможно, могут сделать крайним, — заявил председатель неофициального профсоюза работников автозавода Анатолий Банных.

В пресс-службе автозавода «Урал» сообщили, что за рулем самосвала был сотрудник сторонней подрядной организации. Александр Бобылев нарушил технику безопасности. Он не отошел на безопасное расстояние при высыпании металла из кузова. На предприятии создана комиссия для расследования произошедшего.

— В результате расследования будут установлены точные обстоятельства происшествия, определены причины и нарушения, приведшие к гибели работника, и определен круг ответственных за это лиц, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Челябинской области погиб сотрудник предприятия «Южуралзолото». Мужчина работал водителем Белаза.

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