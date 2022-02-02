СК начал проверку после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Челябинске

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске на территории СНТ «Садовод-любитель №1» стая бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика. Ребенку удалось убежать и спрятаться в доме. В настоящий момент Следственный комитет организовал проверку.

— В ходе проверки будет проверена достоверность информации, установлены обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Ранее в Курчатовском районе Челябинска бездомная собака напала на девятилетнего мальчика. Он шел вместе с бабушкой в магазин. После нападения ребенку пришлось оказывать помощь в травмпункте.

Напомним, 22 января в Забайкале произошел ужасающий случай. Там стая бродячих псов насмерть загрызла семилетнюю девочку. После этого глава республики Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому теперь запрещено возвращать на волю бродячих отловленных и поступивших в приют животных. Правда, запрет касается больших и опасных псов.

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