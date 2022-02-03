В Магнитогорске на дороге сгорела маршрутка

Фото: Черное&Белое Магнитогорск/vk.com, ЧП Магнитогорск/vk.com

В Магнитогорске утром 3 февраля сгорела маршрутная «Газель». Это произошло на улице 9 Мая, недалеко от остановки «Гранитная».

По сообщениям очевидцев, сначала из-под капота машины повалил дым. Водитель пытался справиться с аварией, на помощь к нему пришел водитель проезжавшего мимо автомобиля. Тем не менее, вскоре дым сменился языками пламени. Огонь охватил сначала кабину, а потом и всю маршрутку целиком.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, люди при пожаре не пострадали. В момент возгорания автобус находился не на маршруте, пассажиров внутри не было.

На место происшествия прибыли 8 пожарных на двух спецмашинах, огонь быстро удалось потушить.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке автомобиля.

Ранее похожий пожар произошел в центре Челябинска: на проспекте Ленина сгорел грузовик.

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