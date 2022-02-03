«Мои глаза горели от всего происходящего, как лампочки»: на Южном Урале впервые состоялся масштабный Форум педагогов дополнительного образования в сфере искусства

Уникальный проект был организован Детским благотворительным фондом в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского. Форум посетили около 500 педагогов из 32 населенных пунктов области. 24 эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Феодосии, Челябинска - деятели культуры и искусства федерального масштаба, преподаватели ведущих творческих вузов страны - поделились своими знаниями и опытом с участниками Форума.

Пять тематических площадок: вокально-музыкальное искусство (академический, эстрадный, народный вокал), актерское мастерство (режиссура, работа с речью, пластика тела), изобразительное искусство, хореографическое искусство (эстрадная, классическая, народная хореография) и психологическое сопровождение в дополнительном образовании развернулись в конференц-залах отеля Radisson Blu в Челябинске. Участие для педагогов – бесплатное.

Участники в течение двух дней посетили более 50 практических и теоретических сессий, прослушали около 110 часов важной информации и вместе с экспертами обсудили основную тему Форума «Художественное образование детей в условиях новой реальности. Тренды, форматы, методики». Жаркую дискуссию вызвали вопросы, как мотивировать детей к творчеству, какие новые тенденции есть в преподавании и где черпать вдохновение для творческих идей. Эксперты художественного направления также провели в ДХШИ города Челябинска мастер-классы для детей по темам «Акварельный натюрморт», «Маринистическая живопись», «Работа с ограниченной палитрой».

Мастер-класс Андрея Рогожина по актерскому мастерству

«С момента своего образования наш фонд ставил поддержку педагогов одним из приоритетных направлений деятельности. И за 12 лет мы утвердились в этой стратегии. Мы часто общаемся с педагогами дополнительного образования и видим, что в этой сфере есть немало задач. Содействие серьезному и глубокому профессиональному общению, осознанию значимости труда педагогов, моральная поддержка – вот над чем необходимо работать. Педагоги должны иметь возможность активно делиться опытом, наработками, достижениями, получать новые знания и рекомендации от мастеров федерального уровня, быть в курсе российских и мировых событий и в конечном итоге стать активными участниками процессов в сфере культуры», – рассказала директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

На открытии Форума с приветственным словом выступили министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов и депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова.

Мастер-класс Олега Евдокимова по эстрадному танцу.

«Форум – знаковое событие для нашего региона, который славится очень сильной системой дополнительного образования. Это подтверждается успехами наших детей, которые проявляют свои таланты и способности буквально во всех направлениях системы дополнительного образования. Многие эти успехи были бы невозможны без серьезной поддержки некоммерческого сектора, который все активнее помогает организационно и финансово развитию наших детей», – отметил Александр Кузнецов.

«Роль педагога дополнительного образования недооценена. У тех, кто работает в сфере дополнительного образования, не такое выигрышное положение, как у учителей-предметников, чьи занятия обязательны к посещению. Для того, чтобы к ним ходили, педагог допобразования должен постараться найти подход к каждому, даже самому застенчивому малышу или трудному подростку, и определить, какой нужно подобрать темп и подход к этому ребенку. Важно не просто дать материал, но и суметь заинтересовать своих учеников, удержать их внимание. Зачастую именно педагоги допобразования помогают нашим детям раскрыть свои таланты. Вы верите в этих детей порой даже больше, чем их родители, и за это вам большие слова благодарности!» – выразила свое мнение Яна Лантратова.

Специальным гостем Форума стала генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева. Она приветствовала участников Форума и торжественно вручила Юлии Жаботинской сертификат на 10 миллионов рублей на пополнение целевого капитала фонда «Андрюша».

«Наверное, нет ничего важнее в сегодняшней нашей жизни, чем создавать условия для творческого развития. А кто, как не вы, педагоги дополнительного образования, дает возможность детям становиться креативными, мыслить творчески, учиться создавать то, что до них никогда никто не делал. А именно такие люди, придя во взрослую жизнь, и меняют ее к лучшему», – сказала Оксана Орачева.

Мастер-класс Светланы Коротеевой по эстрадно-джазовому вокалу

Отметим, что первый доход от управления средствами целевого капитала за 2021 год был направлен на софинансирование Первого областного Форума педагогов дополнительного образования в сфере искусства.

В адрес фонда «Андрюша» по итогам мероприятия поступило большое число восторженных отзывов от педагогов. «Уважаемые организаторы Форума! Разрешите выразить сердечную благодарность за колоссальную работу по созданию и проведению этого грандиозного события! Полезно, познавательно, поучительно, масштабно и очень значимо для всего региона. Низкий вам поклон и пожелание всех благ и, главное, здоровья!» - выразила благодарность Татьяна Хромова.

«Помимо обмена опытом с коллегами и мастер-классов экспертов Форума, были очень важные и нужные каждому педагогу лекции психологов. Мои глаза два дня горели, как лампочки, от всего происходящего на Форуме. Работая в бюджетной организации, я знаю, как непросто попасть на подобные мероприятия. Часто мы платим средства за курсы повышения квалификации, а взамен получаем нудную лекцию по нормативной базе, теории и почти ничего из практики и интересных методов работы с детьми. А здесь педагоги приняли участие абсолютно бесплатно. Фонд "Андрюша" позаботился о комфорте и вкусном питании для нас. Вдохновение на новые творческие подвиги получено. Спасибо фонду «Андрюша» за такую перезагрузку!» - поделилась впечатлениями Ирина Василевич.

Мастер-класс Ильи Кузнецова по классической хореографии

«Дорогой горячо любимый фонд "Андрюша", вы - герои!!! Мероприятие прошло на высочайшем уровне! Значимое, актуальное, как оно было важно для нас, и, я думаю, для каждого педагога! Идея супер важная и нужная! Браво, браво и ещё раз браво спикерам, организаторам, волонтерам! Низкий вам поклон! Желаю вам нескончаемого позитива и энергии во всех ваших благих и столь нужных делах!» - выразила свои эмоции Светлана Ростовцева.

Спикеры мероприятия также отметили значимость Форума, профессор Сергей Сиренко сказал: «Проведение Первого областного Форума педагогов дополнительного образования Челябинской области - важное и долгожданное событие культурной жизни Южного Урала! Уникальная возможность обменяться мнениями о наших насущных проблемах. Насыщенная программа: лекции, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, радость профессионального общения. Блестяще организованное и проведенное мероприятие! Огромное спасибо всем участникам Форума, организаторам, благотворительному фонду Андрюша!»

Экспертами Форума стали заслуженный художник Российской Федерации, академик Международной Академии культуры и искусства, профессор МГАХИ им. В. И. Сурикова Сергей Сиренко, профессор кафедры культуры и искусства МосГУ, преподаватель эстрадно-джазового вокала певица Светлана Коротеева, заслуженный артист России, основатель и генеральный директор «Детской Школы балета Ильи Кузнецова» Илья Кузнецов, коллектив педагогов и профессоров Международной творческой школы Культурного центра Елены Образцовой с авторской программой, в том числе, заслуженная артистка России, профессор кафедры сольного пения Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Нина Арсентьева, доцент, председатель цикловой комиссии вокального искусства Санкт-Петербургского музыкального училища им.Н.А.Римского-Корсакова Наталья Суханова, исполнительный директор Культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова, председатель цикловой комиссии вокала Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища № 3 Наталья Михалева, хореограф-постановщик, педагог по народно-сценическому танцу и искусству балетмейстера, хореограф сборной России по фигурному катанию Никита Харитонов, доцент кафедры сценической речи Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова, актёр театра и кино Андрей Рогожин, заслуженная артистка Республики Ингушетия, старший преподаватель кафедры сольного народного пения в Московском государственном институте культуры певица Анна Сиднина, театральный режиссер-педагог, художественный руководитель Театра-студии «Постскриптум» Сергей Афанасьев, актёр, педагог, руководитель и режиссёр театральной компании «Элитеатр» и театральной мастерской Театр.Lab. Илья Подчезерцев, хореограф, педагог-постановщик Театра хореографических миниатюр «Стиль» Олег Евдокимов, члены Союза художников России директор Феодосийской художественной школы им.И.К.Айвазовского Виктор Ключников, педагог Международной летней творческой школы “Новые имена” Олег Кузнецов, руководитель отдела профессионально-творческой учебы журнала «Юный художник», главный редактор журнала «Художественный Совет» Владимир Ларионов и другие.

Форум собрал педагогов дополнительного образования в сфере искусства из 32 населенных пунктов Челябинской области

Обращаясь в финале Форума к аудитории, эксперт Андрей Рогожин отметил: «Невероятная ответственность лежит на вас, педагогах, когда вы работаете с маленьким человеком. Низкий поклон за то, что вы находите в себе силы взращивать наших детей. Они - продолжатели нашей страны в творческом направлении, в техническом направлении. Вы бросаете зерна в прекрасную почву, в которой эти зерна будут произрастать и превращаться в замечательных людей, настоящих граждан нашей великой Родины».

«Мы очень рады, что формат мероприятия оказался интересным и востребованным для педагогов. Для нас это первое событие подобного масштаба. Надеемся, полученные знания стали полезны для всех участников. И мы сделаем все возможное, чтобы Форум стал регулярным», - подчеркнула Юлия Жаботинская.

Проект получил высокую оценку со стороны Правительства региона и Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала, финансируется с использованием гранта губернатора Челябинской области при софинансировании Фонда президентских грантов.

Организаторы Форума благодарят за поддержку проекта губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала, Благотворительный фонд Владимира Потанина; партнеров: компании «Уралэнергосбыт», «Южно-уральский специализированный центр утилизации», «Типография ВК», Федеральную юридическую компанию «Витакон», группу компаний «Ариант», группу компаний «Ура кондитеры», отель Radisson Blu Chelyabinsk, Фабрику мебели «Майя», Агентство приключений «Три О», Конгресс-отель «Малахит», Российский детский фонд, Билингвальную частную школу Kids Universe, «Культурный центр Елены Образцовой», «Детскую Школу балета Ильи Кузнецова», Всероссийское фестивальное движение «Лаборатория Творчества», Детскую художественную школу искусств города Челябинска; информационных партнеров - Телеканал ОТВ, Информационное агентство "Первое областное", Медиахолдинг «Гранада Пресс», Медиахолдинг «31 канал», Медиахолдинг «Комсомольская правда», журнал «Деловой квартал-Челябинск», Информационное агентство «Урал-пресс-информ».