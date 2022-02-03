В Челябинской области суд оштрафовал активиста за оскорбление мэра в соцсетях

Мэру Миасса Григорию Тонких не понравился оскорбительный комментарий про него в соцсетях. Фото: gubernator74.ru

В Челябинской области активист из Миасса Ильдус Тукаев был оштрафован судом за оскорбление мэра города Григория Тонких. Поводом для разбирательств стало высказывание под постом во «Вконтакте» в одном из сообществ.

— Гриня парень неплохой, только ссытся и глухой, — написал Тукаев про местного мэра.

Активиста осудили по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). За совершенное правонарушение он должен выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Однако Тукаев собирается оспорить вынесенное решение.

Это уже не первый громкий случай, когда миасцев штрафуют за оскорбление в соцсетях. В августе 2020 года местная жительница написала оскорбительный пост про депутата Константина Башлыкова (теперь бывший). Народный избранник обратил внимание на высказывание и подал на женщину в суд. В итоге ее обязали выплатить 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru