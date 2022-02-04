В челябинском зоопарке закрыли зал приматов на карантин по коронавирусу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинском зоопарке закрывается на карантин зал приматов. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в регионе.

— Мы вынуждены это сделать, так как обезьяны восприимчивы к вирусам человека. Гиббон Тина пытается соблюдать масочный режим, но дается ей это с трудом, — прокомментировали в челябинском зоопарке.

Зал приматов закрывали на карантин и во время предыдущих волн коронавируса.

По данным Минздрава Челябинской, за все время пандемии коронавирус в регионе диагностировали у 184 098 человек. За последние сутки зарегистрировали 4697 новых случая, в том числе 666 у школьников.

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