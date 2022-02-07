Прокуратура обвинила РЖД в создании проблем для челябинских автомобилистов

Водителям пришлось стоять в пробке из-за ремонта на переезде.. Фото: читатель КП

В транспортной прокуратуре обнаружили нарушения при ремонте путей на железнодорожном переезде в челябинском микрорайоне Новосинеглазово. Проверку провели после публикации КП-Челябинск: 28 января мы рассказывали об огромных заторах, образовавшихся в утренний час пик рядом с зоной ремонта. Автомобили не могли ни выехать из Новосинеглазово, ни въехать в микрорайон со стороны Троицкого тракта.

— Установлено, что при проведении 28 января работ по замене рельса работниками Полетаевской дистанции пути не приняты меры по согласованию с владельцем автомобильной дороги порядка движения автотранспорта в условиях полного закрытия железнодорожного переезда, установке дорожных знаков, а также маршрутов объезда, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ведомство направило начальнику Южно-Уральской дирекции железнодорожной инфраструктуры представление о нарушениях.

Жители Новосинеглазово уже несколько лет жалуются на проблемы с проездом. Еще в августе 2019 года губернатор Алексей Текслер обещал построить развязку, которая разгрузит дорогу и поможет избавиться от пробок.

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