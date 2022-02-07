Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 5:24

Прокуратура обвинила РЖД в создании проблем для челябинских автомобилистов

Из-за утреннего ремонта на путях водители не могли выехать из Новосинеглазово
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водителям пришлось стоять в пробке из-за ремонта на переезде.. Фото: читатель КП

Водителям пришлось стоять в пробке из-за ремонта на переезде.. Фото: читатель КП

В транспортной прокуратуре обнаружили нарушения при ремонте путей на железнодорожном переезде в челябинском микрорайоне Новосинеглазово. Проверку провели после публикации КП-Челябинск: 28 января мы рассказывали об огромных заторах, образовавшихся в утренний час пик рядом с зоной ремонта. Автомобили не могли ни выехать из Новосинеглазово, ни въехать в микрорайон со стороны Троицкого тракта.

— Установлено, что при проведении 28 января работ по замене рельса работниками Полетаевской дистанции пути не приняты меры по согласованию с владельцем автомобильной дороги порядка движения автотранспорта в условиях полного закрытия железнодорожного переезда, установке дорожных знаков, а также маршрутов объезда, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ведомство направило начальнику Южно-Уральской дирекции железнодорожной инфраструктуры представление о нарушениях.

Жители Новосинеглазово уже несколько лет жалуются на проблемы с проездом. Еще в августе 2019 года губернатор Алексей Текслер обещал построить развязку, которая разгрузит дорогу и поможет избавиться от пробок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

0