Собака, покусавшая лицо семилетнего мальчика в челябинском поселке Федоровка, была домашней

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ

В администрации Челябинска рассказали подробности случая нападении агрессивной собаки на семилетнего ребенка в поселке Федоровка Советского района. 6 февраля пес набросился на мальчика и покусал ему лицо.

— Собака не бездомная, известны ее кличка, адрес, установлен хозяин, — рассказал на аппаратном совещании глава Советского района Владислав Макаров. — Собака и раньше проявляла агрессивность, хозяевам делали замечание, он они не реагировали. Сейчас делом занимается полиция.

В администрации также сообщили, что с начала года подрядчик, выигравший аукцион на отлов животных, привез в питомник более 30 собак. Сейчас в приюте находятся 50 бездомных животных. Мэр Челябинска Наталья Котова поручила заключить еще один контракт с другим подрядчиком, чтобы увеличить количество работ.

— Мы можем заключить еще один контракт, — отметила Наталья Котова. — Проработайте этот вопрос, чтобы увеличить количество отловленных собак.

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