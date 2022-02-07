Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
-23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 февраля 2022 3:40

В Челябинске собака искусала лицо семилетнего мальчика

Ребенок попал в травмпункт после прогулки
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Школьника покусала бродячая собака

Школьника покусала бродячая собака

Фото: Людмила МАРЧУК

В челябинском поселке Федоровка семилетний мальчик пострадал от нападения собаки. Животное набросилось на ребенка и искусало ему лицо. Инцидент произошел 6 февраля.

Родители привезли пострадавшего школьника в травмпункт, а также обратились в полицию. В УМВД Челябинска подтвердили, что приняли сообщение о происшествии и проводят проверку. По предварительной информации, агрессивная собака была бездомной.

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

Напомним, за две недели это уже третий случай нападения собак на детей в Челябинской области. Агрессивные животные стали вызывать особенную тревогу после случая в Забайкалье, где стая псов загрызла семилетнюю девочку.

Мы поговорили с зоопсихологом и узнали, как избежать нападения собаки и правда ли, что животные способны чувствовать, что их боятся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

0