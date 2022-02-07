В Челябинске собака искусала лицо семилетнего мальчика

Школьника покусала бродячая собака
Фото: Людмила МАРЧУК
В челябинском поселке Федоровка семилетний мальчик пострадал от нападения собаки. Животное набросилось на ребенка и искусало ему лицо. Инцидент произошел 6 февраля.
Родители привезли пострадавшего школьника в травмпункт, а также обратились в полицию. В УМВД Челябинска подтвердили, что приняли сообщение о происшествии и проводят проверку. По предварительной информации, агрессивная собака была бездомной.
Инфографика: Сергей Зверев
Напомним, за две недели это уже третий случай нападения собак на детей в Челябинской области. Агрессивные животные стали вызывать особенную тревогу после случая в Забайкалье, где стая псов загрызла семилетнюю девочку.
Мы поговорили с зоопсихологом и узнали, как избежать нападения собаки и правда ли, что животные способны чувствовать, что их боятся.
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