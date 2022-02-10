В Челябинской области посадили на 12 лет рецидивиста, выбросившего женщину из окна

Жителя Миасса отправили в колонию строгого режима Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Миассе вынесли приговор 34-летнему мужчине, который вытолкнул из окна женщину. Горожанина признали виновным в совершении убийства.

Житель Миасса 4 ноября прошлого года участвовал в застолье, которое проходило в квартире на четвертом этаже. Собутыльники были почти не знакомы друг с другом. Преступник поссорился со своей соседкой по столу. Он схватил 43-летнюю женщину, силой подтащил к окну и выбросил на улицу.

При падении с высоты женщина получила многочисленные тяжелые травмы. Ее госпитализировали, но в больнице пострадавшая скончалась.

Известно, что напавшего на нее мужчину прежде судили за разбойное нападение. Из тюрьмы он вышел в 2020 году.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, жителя Миасса приговорили за совершение убийства к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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