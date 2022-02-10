Россияне рассказали, сколько денег нужно для спокойной жизни

Две трети россиян не имеют финансовых резервов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинству россиян для спокойной жизни нужна финансовая подушка безопасности на сумму до 500 тыс. рублей, а каждому пятому достаточно 100 тыс. рублей, показал опрос Райффазен Банка. При это создали резерв на непредвиденные расходы только 28% опрошенных.

22% участников опроса оценили финансовое спокойствие в 1 млн рублей, около 9% хотели бы иметь на всякий случай до 3 млн рублей, а 17% 3 млн рублей и больше.

В реальности две трети россиян не имеют финансовых резервов — более 70% участников опроса заявили, что у них нет накоплений на «черный день». Среди тех, кто создал сбережения, большинство накопили до 500 тыс. рублей, а каждый четвертый — менее 100 тыс. рублей. Отметку в 1 млн рублей преодолели только 17%.

Отношение к инструментам для сбережений за последние 12 месяцев значительно не изменилось. Так, 67% россиян за год не изменили отношения к вкладам. 13% считают их более привлекательными из-за роста ставок, а 19%, напротив, меньше заинтересованы в этом способе сбережений из-за ставок и налога на доходы.

Большинство участников опроса не инвестируют деньги на фондовом рынке — так ответили 64% респондентов. Однако каждый пятый опрошенный ежемесячно направляет на инвестиции 10 тыс. рублей, а 11% — до 50 тыс. рублей. Больше этой суммы в инвестиции могут направить только 3% россиян.

«Чтобы сформировать подушку безопасности и начать инвестировать, сначала необходимо хорошо изучить свои расходы. Два-три месяца анализа повседневных трат вас удивят и позволят наладить финансовую жизнь, отказавшись от ненужных покупок. После этого можно переходить к подушке безопасности — в зависимости от возраста и востребованности вашей профессии на рынке, она должна составлять сумму 6-12 ежемесячных доходов. Только после этого стоит задумать об инвестициях», — отмечает Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзен Банка в Сибирско-Уральском макрорегионе.