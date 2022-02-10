«Малышковые приемы» в челябинских поликлиниках перевели на особый график из-за коронавируса

Детские осмотры теперь проводят по особому графику Фото: Олег РУКАВИЦЫН

У здравоохранения Челябинска очередная проверка на прочность — уж слишком быстро «омикрон» расползается по городу, заражая массу челябинцев и выкашивая ряды врачей. Что естественно отразилось на работе поликлиник города, в том числе и детских. Челябинцы пожаловались «Комсомольской правде-Челябинск», что не могут попасть на прием с детьми в ДКБ№1 на Сахарова.

— После вызова врача на дом (температура была большая), записалась во вторник на прием — на среду, на 10:00. А когда пришли, выяснилось, что врач принимает с 14:00. А с утра прием только у двух педиатров, очередь к ним — 30-40 человек в коридоре. Кто по времени, кто нет, кто как мы — пришел по талону, а приема вдруг нет. Все злые, кидаются, — рассказала челябинка Анна.

— Записаться на прием вообще не получается — талонов нигде нет: ни через Госуслуги, ни через talon.zdrav74, ни через колл-центр. Ближайший свободный день сегодня для записи — следующая среда, 16 февраля, — говорит Мария. — В поликлинике говорят, приходите по нулевым в порядке живой очереди или к дежурному врачу. А народу там — толпы, много болеющих и среди детей, и среди врачей.

— В нашей поликлинике отменили малышковый день. Куда нам теперь с грудничками, без осмотров? — задается вопросом Ирина.

Как объяснила «Комсомольской правде-Челябинск» пресс-секретарь регионального минздрава Марина Сергеева, детские осмотры не отменили, а в рамках приказа по приостановке диспансеризации их проводят по отдельному графику, чтобы не было скопления людей.

— График нужно уточнять в поликлиниках по месту жительства, — сообщила Марина Сергеева.

Она также добавила, что в период подъема заболеваемости на больничный уходят и медицинские сотрудники:

— Но учитывая, что привиты из них свыше 99%, медики болеют в легкой форме и, в основном, достаточно быстро возвращаются на службу. Помощь оказывается всем обратившимся пациентам.

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