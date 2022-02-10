Стала известна программа для зрителей Кубка мира по фристайлу в «Солнечной долине»

Фото: региональный Минспорта

26 и 27 февраля болельщиков приглашают посетить финальные заезды Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В этом году горнолыжный курорт «Солнечная долина» примет сдвоенный «этап». Помимо спортивных заездов для зрителей приготовлена обширная программа – ярмарка сувениров, выступления артистов и многое другое.Кубок мира по фристайлу пройдет в Челябинской области в шестой раз и соберет лучших спортсменов мира. Этапы пройдут сразу по окончании зимней Олимпиады-2022, а это значит, что южноуральцы первыми увидят мастерство участников и победителей игр в Пекине.

Согласно программе мероприятия, тренировочные заезды состоятся 23 и 24 февраля, квалификационные старты на оба этапа пройдут 25 числа. Зрителей ждут 26 и 27 февраля. По традиции, на склоне горнолыжного курорта «Солнечная долина» развернется парк фристайла и пройдет ярмарка сувениров. Вход для гостей будет открыт с 10.00.

26 февраля на сцене перед трибунами в 11.00 начнется интерактивная программа и выступления артистов. Торжественная церемония открытия пройдет в 11.30, после которой состоятся финальные заезды 32 лучших мужчин и 16 лучших женщин. Спортсмены будут стартовать по четыре человека. Решающий раунд турнира пройдет по системе плей-офф. Задача спортсменов будет обогнать соперников и финишировать первым. Из каждого заезда в следующий раунд выйдут по два человека, пришедшие к финишу первыми. В полуфинале первые два спортсмена выйдут в «большой финал», где будут соревноваться за 1-4 места. Проигравшие в полуфинале отправляются в «малый финал», где поборются за 5-8 места. После финалов пройдет церемония награждения.

27 февраля также в 10.00 откроет свои двери зрительский парк, в 11.00 на сцене начнется интерактивная программа, а в 12.00 – финальные заезды. После стартов пройдет церемония награждения медалями и коронами победителей. В этом году титул Короля и Королевы Уральских гор получат лучшие спортсмены по итогам двух этапов.

Отметим, абсолютной рекордсменкой южноуральского этапа Кубка мира по фристайлу является швейцарская спортсменка Фанни Смит. Она побеждала на склонах «Солнечной долине» пять раз. Также триумфаторами Кубка мира в Челябинской области среди женщин становились Мариэль Томпсон из Франции и Сандра Нэслунд из Швеции. В прошлом году в «большом финале» развернулась нешуточная борьба была между Фанни Смит и Сандрой Нэслунд. Победителей смогли определить только с помощью фотофиниша, доли сантиметров и тысячные секунд стали решающими для Фанни Смит.

Среди мужчин нет явного лидера – короля Уральских гор. В разные годы победителями становились – французы Арно Боволента и Бастьен Мидоль, Кевин Друри и Рис Хоуден из Канады, Йонас Ленер и Марк Бишофбергер из Швейцарии.

Добавим, билеты уже в продаже, их можно приобрести на сайте kassir.ru, а также в кассах ГЛК «Солнечная долина». Единый билет дает право посетить мероприятие в любой из соревновательных дней – или 26, или 27 февраля. Чтобы посетить оба дня соревнований, необходимо купить два билета. Стоимость разделена на несколько категорий и варьируется от 350 до 3500 рублей. Для детей до 6 лет вход свободный.

Мероприятие пройдет в формате COVID-19 FREE ZONE. Посетить соревнования смогут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспортом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.

КСТАТИ

На следующей неделе КП-Челябинск проведёт розыгрыши билетов на радио и в соцсетях "ВКонтакте" и в "Инстаграме". Следите за новостями!