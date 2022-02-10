Челябинский облсуд отклонил иск активистов об отмене обязательной вакцинации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд в четверг, 10 февраля, рассмотрел иск инициативной группы южноуральцев, которые потребовали отменить в регионе постановление об обязательной вакцинации от коронавируса. Заседание прошло не в пользу активистов.

— В удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, — сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, 11 октября прошлого года в Челябинской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Те, кто не успевал за два месяца привиться первым компонентом, отстраняли от работы. Исключения лишь делали для тех, кто имел медотвод от прохождения вакцинации.

Это не первый случай, когда жители Челябинской области обращаются в суд с требованием отменить коронавирусные ограничения. В прошлом году на губернатора Алексея Текслера подавали коллективный иск из-за ввода QR-кодов. Однако судья вернул дело истцам.

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