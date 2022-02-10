Арсен Унанян рассказал, что искали силовики в офисе челябинского агентства недвижимости «Компаньон»

Юридический адрес «Меркады» совпадает с расположением АН «Компаньон». Фото: меркада.рф, Фото: Компаньон. Недвижимость России/vk.com, Валерий Звонарев

Председатель совета директоров группы компаний «Компаньон» Арсен Унанян прокомментировал визит силовиков в офис одноименного агентства недвижимости.

— Сегодня производились мероприятия сотрудниками ОБЭП на юридическом адресе компании-застройщика ООО «Меркада», которые совпадает с физических нахождением агентства недвижимости «Компаньон», — написал он на своей странице в Facebook. — Оперативниками был произведен осмотр, запрашиваемые материалы были беспрепятственно предоставлены.

По данным «Контур.Фокус», Арсен Унанян является учредителем «Меркады». 27 декабря 2021 года предприятие признано банкротом, открыто конкурсное производство.

— Некоторые кредиторы прибегают вот к таким дополнительным способом воздействия на меня, как сегодняшняя ситуация. Считают, что путем давления решат свой вопрос и могут задействовать связи в СМИ и иных органах, — добавил бизнесмен.

Предприниматель также подчеркнул, что к деятельности агентства недвижимости «Компаньон» оперативные мероприятия отношения не имеют.

ООО «Меркада» занималось строительством бизнес-центра «Романов». Его планировали ввести в эксплуатацию в 2018 году, но так и не достроили. В ноябре 2017 года, еще на этапе стройки площади (около 500 кв. м.) уже выставили на продажу.

— Речь идет о шестиэтажном здании на Комсомольском проспекте. Оно достроено на 86% и сейчас передано конкурсному управляющему, — рассказала КП-Челябинск руководитель отдела маркетинга «Компаньона» Ольга Нестерова.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда-Челябинск», сотрудники ОБЭП и бойцы СОБРа нагрянули в офис АН «Компаньон» в начале рабочего дня. Силовики показали «корочки» и попросили всех выйти из кабинетов в фойе, на пол никого не укладывали. Формально назвать оперативные мероприятия «обыском» нельзя, так уголовного дела нет.

— В рамках проверочных мероприятий осуществлена проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, — прокомментировал источник нашего сайта в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru