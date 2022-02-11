В Ашинском районе возбудили уже третье уголовное дело из-за недостроенных очистных сооружений

Уфимской фирме заплатили за невыполненные работы по строительству систем водоочистки. Фото: Алиса ТИТКО

Экс-заместителя главы Ашинского района обвиняют в получении взятки в крупном размере. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

По версии следствия, чиновник за деньги обеспечил коммерческой фирме покровительство при заключении муниципального контракта и получении по нему оплаты.

Преступление обнаружили после проверки Контрольно-счетной палаты. Во время инспекции выявили серьезные нарушения при оплате работ по строительству водоочистных сооружений в Кропачево. Из-за них ранее возбудили уголовные дела о превышении полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.

Как рассказали в пресс-службе КСП, администрация Ашинского района в 2017-2018 годах заплатила подрядчику ООО «Управление механизированных работ» 2,7 млн рублей за строительство очистных сооружений. При этом работы по муниципальному контракту фирма не выполнила, сооружения до сих пор не введены в эксплуатацию.

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