В «УСТЭК» объяснили, почему разнятся платежи за отопление в домах Челябинска

Уменьшить потребление домом тепла можно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В феврале челябинцам пришли квитанции за отопление с повышенными суммами. Как мы уже писали ранее, плата за отопление зависит от тарифа, погоды, наличия общедомового счетчика и того, в каком состоянии дом. В «УСТЭК» дополнительно разъяснили, почему платежка от дома к дому — разная.

— Все дома отличаются годом постройки, состоянием коммуникаций, степенью теплопроводимости конструкции зданий и качеством обслуживания. Они в том числе влияют на объем потребления тепловой энергии, а значит и на сумму в квитанции, — сообщили в «УСТЭК».

Оказывается, у каждого дома есть свой класс энергоэффективности, который показывает насколько эффективно дом расходует тепло и элетроэнергию. Он обозначается латинскими буквами — A++, B, C, D, Е, F и G, где: А++ — высочайший, G — очень низкий. Например, дом класса G потребляет на 50% больше, чем «нормальное» здание.

Большая роль отводится и управляющим компаниям, а также самим жильцам. Теплоэнергетики советуют установить на дом и в квартиру при возможности счетчики, индивидуальный тепловой пункт с автоматическим погодным регулированием в доме, а также промыть внутренние системы отопления и ГВС, утеплить ограждающие конструкции дома: окна, двери в подъездах и подвальных помещениях.

— По нашей оценке эти меры могут снизить потребление тепловых ресурсов до 30% в год, — говорят в «УСТЭК».

Напомним, челябинцы пожаловались на большие платежи за отопление, которые пришли за январь — плюс 500-1000 рублей к стандартной сумме. Из-за чего так получилось — читайте подробнее в материале КП-Челябинск.

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