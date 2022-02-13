В Челябинске предлагают за деньги отстоять очередь в больнице или другом учреждении

Записываться, говорят, нужно заранее. Фото: "Авито"

В Челябинске на сайте «Авито» появилось необычное объявление — мужчина предлагает занять и отстоять за вас очередь в любое учреждение города. За услугу он берет всего 1000 рублей.

— Сэкономлю ваше время, нервы, здоровье, — говорится в объявлении.

Автор уточняет, что оплата почасовая и записываться нужно заранее. При этом он гарантирует конфиденциальность.

В нынешней ситуации услуга может быть востребована — особенно, если нужно попасть на прием к врачу. Например, в психиатрическую больницу Челябинска жителям приходится стоять два дня, чтобы получить платную справку.

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