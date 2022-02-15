В Челябинской области юноша примерил красивое кольцо. И вот во что превратился его палец

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области 18-летний юноша чуть не лишился пальца, примерив понравившееся кольцо. С самого начала оно было маловато по размеру, но житель Миасса втиснул в него средний палец. Снять украшение уже не выходило, хотя оно стало причинять ощутимую боль.

Молодой человек попытался распилить металлический ободок ножовкой, но ничего не получилось.

— На момент обращения к спасателям кольцо острыми краями среза рассекло кожу и прочно держалось на руке, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели сняли кольцо с изрядно распухшего к тому времени пальца при помощи шанцевого инструмента. Заодно они оказали пострадавшему миасцу медицинскую помощь: обработали кровоточащий порез и наложили стерильную повязку.

Ранее помощь спасателей понадобилась 31-летней жительнице Миасса. Она никак не могла снять с пальца обручальное кольцо. Резать такие кольца — плохая примета, поэтому спасателям пришлось прибегнуть к нестандартному методу и освобождать палец горожанки с помощью снега и нитки.

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