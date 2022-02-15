Как в Гонконге: Челябинск попал в топ городов мира по пробкам на дорогах

Челябинск оказался на 48 месте по уровню пробок среди городов мира Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти трое суток, если быть точнее, 78 часов, в год стоят в пробках жители Челябинска. Такие выводы сделала организация TomTom. Она ведет ежедневный мониторинг ситуаций на дорогах 404 городов в 58 странах на шести континентах и в конце года публикует отчет с итогами.

Наиболее загруженные дороги в Челябинске в пятницу с 5 до 6 часов вечера. В среднем, дорога в эти часы занимает на 70% времени больше, чем в обычное время. А прочнее всего Челябинск встал в 2022 году 20 января — в день лжеминирования школ.

Фрагмент отчета TomTom

Челябинск оказался на 48 месте по уровню пробок среди городов мира. Для сравнения, Москва находится на 2-ой строчке, уступая лишь Стамбулу. Нью-Йорк на 43-ей, а Лондон на 55-ой. Екатеринбург расположился на 15-ом месте, там люди за год тратят в пробках 98 часов. Соседний город-миллионник обогнал в рейтинге Тель-Авив и Токио.

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