Что делал Текслер, когда в Челябинске упал метеорит

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ | Александр ДЫБИН

Стало известно, что делал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в день, когда на Южный Урал прилетел метеорит. Воспоминаниями о 15 февраля 2013 года глава региона поделился с КП-Челябинск.

— Я прекрасно помню этот день, меня не было в Челябинске по известным причинам — я жил и работал в другом регионе. С утра, когда пошла информация, я начал звонить друзьям и родным. Не дозвонился с первого раза, получилось только минут через сорок — стало понятно, что пережили это событие. Надо сказать, что этот день запомнился всем челябинцам, — рассказал КП-Челябинск Алексей Текслер.

Напомним, ровно девять лет назад огромный болид весом в 13 тыс. тонн вошел в атмосферу и взорвался так, что волной вынесло стекла в домах нескольких городов. Самый большой осколок метеорита упал в озеро Чебаркуль — сегодня он хранится в музее. КП-Челябинск выяснила, что сейчас происходит с космическим гостем под стеклянным куполом.

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