Что сейчас происходит с челябинским метеоритом, упавшим девять лет назад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ровно девять лет назад, 15 февраля 2013 года, в Челябинскую область из космоса прилетел метеорит. Этот день южноуральцы запомнят на всю жизнь. Огромный болид весом в 13 тыс. тонн вошел в атмосферу, взорвался так, что волной вынесло стекла в домах разных городов, а самый большой осколок упал в озеро Чебаркуль.

Самый крупный кусок оказался весом 505 килограммов. Сегодня он хранится в Государственном историческом музее Южного Урала. Космического пришельца держат под стеклянным куполом, и не просто так.

Когда кусок метеорита достали со дна, он начал терять в весе — влага постепенно испарялась. Сотрудники музея рассказали, что сейчас происходим с большим экземпляром.

— Раз в два месяца поднимается саркофаг, наши хранители осматривают метеорит, убирают пыль и какие-то частицы, которые появляются рядом с ним. Научно-исследовательские работы проводились в 2013 году, — поделилась пресс-секретарь музея Любовь Яржемская. — Ученые говорили, что он первое время терял в весе, но сейчас он не усыхает. Это железная порода, потерял, может, несколько граммов. Но его не взвешивают постоянно.

Фото: Александр ДЫБИН

В 2019 году метеорит снова удивил и напугал. Во время приема посетителей саркофаг над фрагментом космического тела неожиданно поднялся. Туристы были шокированы, как и сотрудники музея, потому что никто в этот момент кнопку пульта не нажимал.

КП-Челябинск опубликовала три версии, отчего саркофаг над главным экспонатом музея мог подняться сам по себе.

А 2017 году разразился скандал вокруг самого другого фрагмента метеорита. В музее не досчитались куска в 2,5 кг — его стоимость на мировом рынке коллекционеров может достигать пары миллионов рублей. Осколок нашли у известного уральского ученого Сергея Колисниченко, который проводил исследования на тему метеоритов.

В год падения метеорита еще можно было отыскать его осколки в лесах и полях, но сейчас это практически нереально. Зато кусочки можно приобрести в музее, к ним прилагаются сертификаты подлинности. Самый маленький осколок болида стоит 195 рублей, а самый большой, весом 14,1 грамм — 25 тыс. рублей.

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