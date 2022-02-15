В Челябинской области суд отказался отменять QR-коды в общественных местах

Посещать ТРК и рестораны без QR-кодов по-прежнему нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд не стал снимать «коронавирусные» ограничения на посещение общественных мест в регионе.

Как сообщили в пресс-службе суда, инициативная группа граждан обратилась с иском к областному правительству. Активисты требовали признать недействительным постановление, по которому вход в кафе, торговые центры, салоны красоты, бассейны и другие заведения разрешен только при наличии QR-кода. Запрет на посещение общественных мест без свидетельства о вакцинации действует с конца 2021 года. Суд в полном объеме отказал в исполнении исковых требований.

Минувшей осенью челябинцы уже пытались добиться отмены QR-кодов и подавали в суд на губернатора Алексея Текслера. Свои подписи под заявлением поставили 170 граждан, в том числе «живая женщина Елена» и «живой мужчина с именем Сергей». Тогда иск активистов даже не стали рассматривать.

А на прошлой неделе челябинцы проиграли суд об отмене обязательной вакцинации от коронавируса.

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