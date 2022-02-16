Проектировщик — о строительстве челябинского метротрама до памятника Курчатову: «Сколько выработок, шума, денег»

В проекте метротрама две перспективных ветки: до памятника Курчатову и до МФЦ на Труда

Жители Челябинска поддержали идею сделать ветку метротрама до памятника Курчатову. Проектировщики получают обратную связь в рамках подготовки к публичными слушаниям, которые состоятся 24 февраля.

Ветка планируется как подземная. При этом, как отмечает главный архитектор проекта планировки территории, представитель строительной компании «Высота» Дамир Тагиров, сделать это сложно, практически нереально.

— Это очень трудно реализовать — сколько выработок, шума, денег и всего остального, — рассказал Дамир Тагиров в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM).

Инфографика: Сергей Зверев

Сделать ветку к памятнику, где, кстати, есть подземный ТК, предложили московские разработчики. Еще один такой же участок ведет к ЖК «Западный луч» на улице Труда, где находится МФЦ.

— Это просто проектное предложение — московские разработчики в своей схеме подготовки инвестиций предложили эту ветку, — добавил Дамир Тагиров. — В предложении она значится как подземная. Это было бы идеально, но трудно.

У челябинцев осталась неделя, чтобы внести свои предложения и замечания в проект планировки территории под будущий метротрам (как это сделать). «Комсомольская правда» изучила проект и нашла много интересного, — читайте по ссылке.

Дамир Тагиров на радио «Комсомольская правда» Фото: Станислав ГЛАДКОВ

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