Проект метротрама в Челябинске обсудят на публичных слушаниях 24 февраля

В мае прошлого года губернатор Алексей Текслер представил проект метротрама Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

24 февраля в Челябинске пройдут публичные слушания по планировке территории, по которой пройдет метротрам — метрополитен с интеграцией в трамвайную сеть. Проект затронет все районы города.

Из-за коронавируса предложения и замечания будут принимать дистанционно. Сообщений от горожан ждут по электронной почте komissiyapziz@arch74.ru до 24 февраля включительно.

— Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (ФИО, дату рождения, адрес регистрации — для физлиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юрлиц) с приложением копий подтверждающих документов, — рассказали в администрации города.

Письменные предложения принимают по понедельникам и средам с 10:00 до 16:00 (обед 12:00-13:00) на Воровского, 2, кабинеты 210, 211. Тел. 265-10-07, 263-58-63. Также можно принести предложения в день публичных слушаний 24 февраля с 13:30 до 14:30 в Доме архитектора (пр. Ленина, 41а).

Схема будущего метротрама. Фото: Cheladmin.ru

Ознакомиться с проектом можно на сайте администрации Челябинска. В Доме архитектора с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 будет открыта экспозиция, там же будут проводиться консультации посетителей по понедельникам и средам с 10:00 до 12:00 (контактный тел. 8-922-639-06-66).

Ранее мэр Наталья Котова подписала распоряжение о подготовке территории для строительства метротрамвая. Из него следует, что новая схема метро заметно отличается от той, которая была представлена изначально.

Так, исчезли ветки метро на Университетской набережной и возле Челябинского тракторного завода. Кроме того, отсутствует отрезок пути от железнодорожного вокзала в сторону моста к улице Дзержинского. Однако был удлинен участок пути на проспекте Победы и добавлено ответвление возле пересечения улицы Рождественского и автодороги «Меридиан». Вместо ветки метро в сторону ЧТЗ был сделан поворот на КБС.

Кроме того, в перспективе планируется продлить линию скоростного транспорта до памятника Курчатову вдоль проспекта Ленина и до ЖК «Западный луч» на Труда, где расположен МФЦ.

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