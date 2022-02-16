Прокуратура и СК начали проверки после нападения собаки на 12-летнего мальчика в Челябинске

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинском поселке Федоровка бездомная собака укусила за лицо 12-летнего школьника. У мальчика остались следы от зубов животного. В момент атаки ребенок с друзьями находился на детской площадке. После произошедшего родители отвезли его в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Теперь в ситуации разберется прокуратура.

— Прокуратурой Челябинска будет дана оценка исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Также проведет проверку и Следственный комитет. Ее взял на контроль руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Напомним, ранее в том же поселке гулявшая без хозяина хаски укусила семилетнего мальчика. Теперь животное отправилось в приют.

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