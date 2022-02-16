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Происшествия16 февраля 2022 8:36

11-летнюю девочку госпитализировали после нападения стаи собак в Челябинской области

Прокуратура начала проверку
Олег КОСТЕНКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Коркино Челябинской области стая собак напала на 11-летнюю девочку. Произошло это возле дома 5 по улице Керамиков. Ребенок получила травмы головы и тела. После произошедшего ее госпитализировали.

— Прокуратурой Коркино будет дана оценка исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно о проверке СК и прокуратуры, которые органы проведут после нападения на мальчика в поселке Федоровка. Его собака укусила за лицо.

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