В Челябинске начали проверку после жалоб жителей на уничтожение деревьев

Березу увезли на грузовике. Фото: vk.com/tekslerpomogi

В Челябинском микрорайоне Чурилово неизвестные рубят деревья. О проблеме в соцсети рассказала жительница микрорайона.

— Двое мужчин спилили березу, загрузили в «Газель», а верхушку воткнули в снег к пеньку, который остался от добротного многолетнего дерева, — сообщила женщина об увиденном 15 февраля рядом с железнодорожным переездом. Горожанка опасается, что и оставшиеся в районе березы вскоре спилят.

В мэрии Челябинска заявили, что никакого разрешения на уничтожение зеленых насаждений в Чурилово не выдавали. Березы и в самом деле могли спилить незаконно. Чиновники уже начали проверку, чтобы выяснить, что произошло. Территорию микрорайона в ближайшее время осмотрят сотрудники городской административно-технической инспекции.

— В случае подтверждения фактов будут оформлены документы о незаконном сносе зеленых насаждений с последующим направлением в правоохранительные органы, — пообещали в администрации Челябинска.

Ранее в Челябинске возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, который незаконно вырубил 90 кленов. Ущерб составил 1,4 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru