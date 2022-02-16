В Челябинске прооперировали 11-летнюю девочку, на которую напали бродячие собаки

Фото: Людмила МАРЧУК

11-летнюю девочку, которую тяжело ранили бродячие собаки в Коркино, перевели в челябинскую областную больницу.

— Сначала ребенок был госпитализирован в местную больницу, там ему оказали всю необходимую помощь. А дальше санитарным транспортом отправили в детскую областную больницу для обследования и дальнейшего лечения, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Уточняется, что в областной больнице девочке провели операцию.

Напомним, стая собак напала на школьницу сегодня. Все произошло возле дома № 5 по улице Керамиков в Коркино. Девочка получила травмы головы и тела, а инцидентом заинтересовалась прокуратура.

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