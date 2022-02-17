Челябинская конькобежка Екатерина Ефременкова прервала молчание после вылета с Олимпиады

Спортсменка из Челябинска выбыла из борьбы за медали. Фото: instagram.com/katrina_efrem

Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова прокомментировала свое поражение на Олимпийских играх в Пекине. Накануне конькобежка упала в четвертьфинале соревнований по шорт-треку и не прошла в следующий этап турнира. Забеги на Олимпиаде-2022 на этом для челябинки закончены.

— Нужен ли текст про ОИ? Мои мысли, попытки оправдаться или объяснить, почему? Думаю, нет, Джаст Го Эхед. — отказалась Екатерина Ефременкова рассказывать о причинах неудачного выступления на своей странице в Instagram. (Последние слова конькобежки — транслитерация английского just go ahead — «просто продолжай двигаться вперед»).

После выбывания с Олимпиады челябинка поблагодарила друзей и болельщиков.

— В любом случае, всем огромное спасибо за эту сумасшедшую поддержку! С вами мы свернем горы, — написала она.

— У тебя все впереди! Опыт получен, — поспешила обнадежить коллегу другая челябинская конькобежка и участница Олимпийский игр Ольга Фаткулина.

— Спасибо, моя хорошая, — откликнулась на это Екатерина Ефременкова.

Напомним, 16 февраля Екатерина Ефременкова боролась за выход в полуфинал на олимпийской дистанции 1500 метров, но за шесть кругов до финиша зацепилась за конек соперницы и упала на лед. Ранее спортсменка также не сумела завоевать награды в личном первенстве на дистанции 1000 метров и в эстафете.

Екатерине Ефременковой 24 года. Шорт-трекистка из Челябинска — победитель и призер этапов Кубка мира, чемпионата мира, чемпионка Европы. Перед началом Олимпиады ей прочили успех в смешанной эстафете на 2000 метров и на дистанциях 1000 и 1500 метров.

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