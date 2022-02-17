В Челябинской области будут судить троих мужчин, выбросивших труп на мусорную площадку

На этой площадке обнаружили тело троичанина. Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинской области в суд передали уголовное дело троих жителей Троицка. Мужчин обвиняют в убийстве собутыльника. О преступлении стало известно после того, как на придорожной мусорной площадке в Троицке нашли завернутый в ковер труп.

Горожанин погиб во время ночной попойки в квартире многоквартирного дома весной 2021 года. По версии следствия, трое пьяных участников застолья били четвертого насмерть руками, ногами, палкой и ножом. После умирающего мужчину завернули в ковер и вынесли на мусорную площадку, присыпав для маскировки отходами.

— Смерть потерпевшего наступила в условиях низких температур от острой дыхательной недостаточности, развившейся от множественных переломов ребер, а также на фоне обильной кровопотери, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Всех соучастников ранее неоднократно судили за совершение различных преступлений. Сейчас троичане находятся в СИЗО. Рассматривать уголовное дело рецидивистов будет Челябинский областной суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru