Челябинцев призывают спасти фасад «Импульса» через голосование, два года назад капремонт сорвался

Таким надеются увидеть здание после ремонта. Иллюстрация: impulschel.ru

Неравнодушные челябинцы пытаются добиться капремонта киноцентра «Импульс» — старейшего кинотеатра города и единственного в Металлургическом районе. Нужны средства на починку текущей кровли и обновление облупившегося фасада. Как сообщает Hornews.com, реконструкцию здания могут включить в программу инициативного бюджетирования.

Но чтобы из казны выделили средства, необходима поддержка горожан. За ремонт здания, которое находится на «гостевом» маршруте, челябинцы смогут проголосовать на портале «Активный житель 74». Поддержать проект там можно будет с 15 марта.

Ремонт во внутренних помещениях «Импульса» провели в 2019 году. До того в Металлургическом районе четыре года не работало ни одного кинотеатра. На обновление зала и кинооборудования потратили более 12 млн рублей. Открытие киноцентра посетил губернатор Алексей Текслер. Тогда говорили о грядущем обновлении фасада здания. Главный архитектор Челябинска распорядился, чтобы восстановили «исторический» облик кинотеатра, но ремонт при этом выполняли с учетом всех современных требований.

В действительности до реконструкции дело так и не дошло. Заместитель директора киноцентра Татьяна Мелякина рассказала корреспонденту КП-Челябинск, что на ремонт выделяли крупную сумму во время подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Но в тот момент еще не было необходимой документации.

В киноцентре в авральном режиме провели обследование, составили проект и смету, прошли государственную экспертизу. Процедуры даже при самой активной работе занимают продолжительное время. Поэтому объявить аукцион по поиску подрядчика удалось только в сентябре.

За реконструкцию готовы были заплатить 13 млн рублей, торги начинали дважды, но ни один потенциальный исполнитель не пожелал в них участвовать.

— Когда все эти круги ада были пройдены, когда мы вышли на аукцион, желающие не заявились, — эмоционально вспоминает Татьяна Мелякина.

Объем работ был огромным, а выполнять их пришлось бы поздней осенью, когда проводить ремонт и сложнее, и дороже. В результате деньги на реконструкцию пришлось вернуть в бюджет как неосвоенные.

С тех пор в киноцентре не теряют надежды все же провести ремонт, которого фасад «Имульса» еще ни разу не видел с момента постройки здания в 1974 году.

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