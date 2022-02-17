Суд повторно обязал челябинский аэропорт снизить цены на телетрапы

В Антимонопольной службе требуют установить экономически обоснованную цену на трапы Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинскому аэропорту уже во второй раз не удалось обжаловать решение о необходимости снизить цены на использование телетрапов.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону УФАС по Челябинской области, которое нашло нарушения в действиях АО «Челябинское авиапредприятие». Ранее антимонопольщиков поддержал Арбитражный суд Челябинской области.

В УФАС заключили, что аэропорт злоупотребил отсутствием конкурентов. Воздушная гавань установила завышенную цену на пользование «рукавами», по которым пассажиры проходят в самолет.

В других аэропортах России авиакомпании платят за телетрап от 2 тыс. рублей до 21 тыс. рублей в час. А в Челябинске у них требовали по 23 тыс. рублей в час.

За нарушение антимонопольного законодательства в УФАС оштрафовали «Челябинское авиапредприятие» на 333 тыс. рублей. Постановление о штрафе аэропорт также пытается обжаловать в суде, решение по этому вопросу пока не принято.

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