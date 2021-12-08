Челябинский аэропорт не смог оспорить в суде решение УФАС о высоких ценах на телетрапы

23 тыс. рублей в час — во столько обходилась авиакомпаниям использование телетрапа. Фото: Андрей АБРАМОВ

Арбитражный суд признал законным решение Челябинского УФАС о выдаче предписания аэропорту имени Курчатова по делу о необоснованных высоких ценах на использование телетрапов. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

— АО «Челябинское авиапредприятие», занимающее доминирующее положение на рынке услуг по наземному обслуживанию на территории аэропорта Челябинска, обязано соблюдать антимонопольные запреты. В частности, Закон о защите конкуренции не допускает злоупотребление доминирующим положением в форме установления монопольно высокой цены, — напомнили в челябинском УФАС.

Ранее за повышение цен на телетрапы УФАС оштрафовало аэропорт на 333 тысячи рублей. Сейчас руководство авиапредприятия также обжалует это постановление в суде.

В апреле в УФАС рассказывали, что тариф за использование телескопического трапа в аэропорту Челябинска составляет 23 тыс. рублей/час, в других аэропортах — в диапазоне от 2 тыс. до 21 тыс. рублей в час.

Напомним, после запуска нового терминала аэропорта челябинцы начали возмущаться, что при наличии телетрапов их доставляют до самолета на автобусах. Зимой в них холодно, да и соблюдать дистанцию в период пандемии тоже плохо получается. И вот, как это объяснили в аэропорту.

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