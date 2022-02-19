В Челябинске определился застройщик для реновации Каширинского рынка

Фото: Александр РОГОЗА

Администрация Челябинска выбрала компанию для комплексного развития территории Каширинского рынка. Займется реновацией ООО «Тригор и К». Компании предстоит застроить участок в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской и Игнатия Вандышева общей площадью 11,3 га. Распоряжение об этом подписала глава Челябинска Наталья Котова.

Правда, чтобы обратиться в администрацию для заключения договора, исходя из документа, представители компании должны изобрести машину времени. Ведь подписать бумаги они должны до 21.03.2021.

— Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «ТРИГОР И К» в срок до 21.03.2021 обратиться для заключения договора о комплексном развитии территории застройки площадью 11,32568 га по инициативе правообладателей земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, — говорится в документе.

Напомним, Каширинский рынок попал в список площадок под реновацию в апреле 2021 года. На месте рынка хотят построить многоэтажки, школу, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Перенести рынок планируют на Свердловский тракт, 12а, где находился авторынок.

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