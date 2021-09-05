В Челябинске перенесут рынок «Каширинский» и «Отрадный»

Участок освободят для нового микрорайона.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Челябинске перенесут на новое место два рынка — «Каширинский» и «Отрадный». Как сообщили в мэрии, переезд может начаться уже в следующем году. Сейчас идет подготовка документации.
Участок на Братьев Кашириных попал под реновацию. Освободившуюся площадку на улице Братьев Кашириных начнут готовить под строительство новой школы. Там также появятся многоэтажки и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Сами рынки перенесут на Свердловский тракт, 12а, где находился авторынок.
Как рассказал вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль, реновация предусматривает работу на 14 площадках. Первые проекты коснуться трех участков — в Ленинском районе на Копейском шоссе (ЧКПЗ), нежилой застройки на Елькина и Овчинникова, а также на территории Каширинского рынка.
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