Замминистра здравоохранения Челябинской области отправили в СИЗО на 2 месяца

Заседание длилось несколько часов. Фото: Ринат Ребров.

Суд Тракторозаводского района принял решение о заключении под стражу заместителя главы Минздрава Челябинской области Александра Кузнецова на два месяца. В СИЗО он пробудет до 18 апреля. Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, Кузнецов заключил в апреле 2020 года контракты на сумму около 141 млн рублей на поставку медицинского оборудования, но их цена была завышена на 63 млн рублей. Технику поставили в больницу в Челябинске, в горбольницу Златоуста и горбольницу № 2 Миасса.

Замминистра свою вину не признал и в ходе допросов дал противоположные показания. По версии следствия, после возбуждения уголовного дела Александр Кузнецов пытался скрыть свое преступление и сфабриковал переписку о возможности снижения цены контракта. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Александр Кузнецов был задержан после обысков в региональном минздраве 18 февраля. С рабочего места его сопроводили сотрудники ФСБ.

Фото: Ринат Ребров.

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