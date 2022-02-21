Житель Челябинской области украл подъемный кран

МИасец похитил один автокран с помощью другого Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области задержали подозреваемого в краже крановой установки.

Инцидент произошел в Миассе. С принадлежащего жителю города автомобиля «Урал» демонтировали и забрали подъемный кран. Ущерб владелец оценил в 800 тыс. рублей.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, по подозрению в краже задержали другого жителя Миасса — ранее судимого 47-летнего мужчину. Чтобы похитить установку, он использовал другой автокран с манипулятором.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Ранее в Челябинске украли 2 тонны вентиляционного оборудования, которое должны были использовать для реконструкции железнодорожного вокзала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru