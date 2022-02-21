В Челябинске изменили список закрепленных за школами домов

В Челябинске определили, где учиться детям из разных районов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске внесли изменения в список закрепленных за школами адресов. Обновленную версию перечня утвердили в мэрии, посмотреть сам список и проверить свой адрес можно по ссылке.

Границы закрепленных за школами территорий пересматривают ежегодно. Как пояснили в городском комитете по делам образования, обычно это связано со строительством домов. Нужно определить, в какие школы пойдут дети, которые будут жить в новостройках.

В этом году изменения внесли еще и из-за открытия новой школы — образовательного центра №7 в микрорайоне «Академ Riverside».

Напомним, образовательный центр закончили строить осенью прошлого года. В школе уже начали прием документов на поступление. Родители оборвали телефоны, торопясь устроить детей на учебу: только по предварительным подсчетам, отправить в новую школу хотят 1080 детей, при этом здание рассчитано на 1100 мест.

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