Жительница Челябинской области потеряла сознание после жесткого столкновения с тюбингом

Жительницу Усть-Катава сбил тюбинг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для жительницы Челябинской области зимний отдых закончился госпитализацией. Чтобы вытащить пострадавшую женщину из заснеженного оврага, потребовалась помощь спасателей.

В субботу, 19 февраля, женщина каталась с горы в Усть-Катаве. Овраг — популярное место отдыха у горожан, в выходные многие приходят к нему с санками и тюбингами. На склоне женщину сбил незамеченный ей отдыхающий на тюбинге. Он мчался вниз на большой скорости.

— По словам очевидцев, в этот момент женщина стояла на склоне. Ее отбросило так сильно, что она несколько раз перевернулась в воздухе, — рассказала пресс-секретарь Поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.

От сильного удара пострадавшая потеряла сознание. Привести ее в чувства удалось только приехавшим по тревоге спасателям. Женщина смогла открыть глаза, но тяжелое состояние не позволило ей даже заговорить. По словам спасателей, у нее была сломана рука. Установить остальные повреждения предстоит врачам.

— Спасатели наложили пострадавшей иммобилизующие шины и, зафиксировав на спинальном щите, по укатанному склону на руках эвакуировали наверх к дороге, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Пострадавшую передали врачам скорой помощи, сейчас она находится в больнице.

Напомним, в Челябинской области Следственный комитет проверяет базу проката тюбингов после того, как девушка сломала скулу при катании с горы. Травму она получила за две недели до собственной свадьбы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru