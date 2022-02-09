СК проверит работу персонала проката тюбингов на Лазурном под Челябинском, где разбилась девушка

Викторию ударила затылком в лицо девушка на ватрушке, которая скатывалась следом. Фото: предоставлено героиней

Следственный комитет Челябинской области начал доследственную проверку по делу жительницы Копейска, которая получила травмы, катаясь на тюбингах в Красноармейском районе 6 января.

— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а так же дана правовая оценка работе персонала предоставлявшего данную услугу. По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщил старший помощник руководителя следственного управления Александр Скорик.

У 24-летней Виктории Ковалевой перелом скулы. Как пострадавшая рассказала журналисту КП-Челябинск, она до сих пор на больничном.

Напомним, Виктория Ковалева получила травму 6 января на трассе «Парк тюбингов на Лазурном» — в нее въехала на «ватрушке» другая девушка. В итоге у Виктории — перелом скулы и требуется длительное лечение. ЧП произошло за две недели до свадьбы. Регистрацию пара не отменила, но вот праздничный ужин — перенесла. Подробности истории и комментарии управляющего тюбингового парка — читайте в нашем материале.

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