В Челябинске суд оставил под стражей замглавы минстроя Ивана Белавкина

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Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию Ивана Белавкина, первого заместителя главы регионального минстроя. Его адвокаты просили смягчить чиновнику меру пресечения с содержания в СИЗО на более мягкую, в том числе на домашний арест. Но решение суда осталось без изменения.

— Оставил без изменения постановление Центрального районного суда г. Челябинска от 28 января 2022 года, которым Белавкину был продлен срок содержания под стражей до 10 июля 2022 года, на период рассмотрения уголовного дела, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, Ивана Белавкина задержали на рабочем месте 3 июня. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя в сумме более 1 млн рублей. Ему грозит штраф от 3 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Арест чиновнику продлили 28 января.

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