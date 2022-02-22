В Челябинской области мужчина ворвался с ружьем в здание РЖД и расстрелял двух человек

Стрелка разыскивали три часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Челябинской области расстрелял из охотничьего ружья двух железнодорожников. Женщина погибла, мужчина серьезно ранен.

Нападение произошло вечером 21 февраля в карталинской дирекции по управлению терминально-складским комплексом РЖД. У входа в здание мужчина из гладкоствольного ружья убил 34-летнюю женщину, которая работала приемосдатчицей грузов. На шум вышел 48-летний мастер погрузочно-разгрузочных работ, он попытался остановить убийцу. Мужчина выстрелил и в него, а затем сбежал.

С ранениями в руку и лицо мастера увезли в городскую больницу, сейчас пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии.

На месте преступления следователи собрали материалы для криминалистической экспертизы. Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В Уральской транспортной прокуратуре сообщают, что стрелка удалось разыскать и задержать через три часа после нападения. Это оказался 32-летний житель Карталов, муж убитой сотрудницы склада. По предварительным данным, он застрелил супругу из-за семейной ссоры. Сейчас задержанный в больнице.

— После совершения преступления он причинил себе ранение в области живота в связи с чем находится в медицинском учреждении под усиленной охраной,. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Центральном МСУ Следственного комитета на транспорте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Мужчина, убивший жену-сотрудницу РЖД в Челябинской области, оказался депутатом. Подробности жуткой расправы.

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