В Челябинской области мужчина ворвался с ружьем в здание РЖД и расстрелял двух человек

Стрелка разыскивали три часа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Челябинской области расстрелял из охотничьего ружья двух железнодорожников. Женщина погибла, мужчина серьезно ранен.
Нападение произошло вечером 21 февраля в карталинской дирекции по управлению терминально-складским комплексом РЖД. У входа в здание мужчина из гладкоствольного ружья убил 34-летнюю женщину, которая работала приемосдатчицей грузов. На шум вышел 48-летний мастер погрузочно-разгрузочных работ, он попытался остановить убийцу. Мужчина выстрелил и в него, а затем сбежал.
С ранениями в руку и лицо мастера увезли в городскую больницу, сейчас пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии.
На месте преступления следователи собрали материалы для криминалистической экспертизы. Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России
В Уральской транспортной прокуратуре сообщают, что стрелка удалось разыскать и задержать через три часа после нападения. Это оказался 32-летний житель Карталов, муж убитой сотрудницы склада. По предварительным данным, он застрелил супругу из-за семейной ссоры. Сейчас задержанный в больнице.
— После совершения преступления он причинил себе ранение в области живота в связи с чем находится в медицинском учреждении под усиленной охраной,. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Центральном МСУ Следственного комитета на транспорте.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
Мужчина, убивший жену-сотрудницу РЖД в Челябинской области, оказался депутатом. Подробности жуткой расправы.
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