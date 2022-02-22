Беженцев из Донбасса в Челябинской области протестируют на коронавирус

В Челябинской области подготовили 21 пункт временного размещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области готовятся к прибытию беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В регионе уже создали пункты временного проживания для эвакуированных. Размещение беженцев оплатят из областного бюджета. Об этом распорядился губернатор Алексей Текслер.

— Если федеральный штаб примет решение направить к нам эвакуированных граждан, мы должны быть готовы их принять, — заявил глава региона.

Губернатор поручил подчиненным организовать централизованную встречу приезжих и подготовить транспорт для перевозки людей в пункты временного размещения.

В самих пунктах беженцам придется пройти первичный медосмотр и сдать анализы на коронавирус.

Губернатор обязал руководителей городских и районных администраций лично проследить за тем чтобы у беженцев были питание и постельное белье. Для приезжающих из Донбасса в Челябинской области планируют открыть «горячую линию» с консультациями по вопросам расселения.

Кроме того, из региона готовятся отправить гуманитарную помощь в Ростовскую область где сейчас находится большая часть эвакуированных. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, груз вышлют в ближайшие дни но точную дату пока не определили. Пока что о сборе пожертвований для беженцев объявил областной исполком партии «Единая Россия».

Напомним, в Челябинской области подготовили 21 пункт временного размещения для 1300 человек.

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