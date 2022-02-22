Сотрудники челябинской «Комсомолки» завоевали призовые места на Кубке СМИ

Команда «Комсомолки» на Кубке СМИ в «Солнечной долине» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На минувших выходных в «Солнечной долине» прошел Кубок СМИ, где сотрудники челябинского филиала «Комсомольской правды» завоевали призовые места. Спортивные соревнования проходили два дня подряд и принесли свои плоды.

Сергей Сотников стал победителем IV Конкурса профессионального мастерства журналистов Челябинской области имени Ольги Давиденко в Челябинске. Награду он получил в категории печатных за материал о челябинском хирурге Георгие Синякове, который в годы войны спас тысячи жизней военнопленных.

Сергей Сотников победил в конкурсе печатных СМИ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Кубке СМИ также наградили наших журналистов за их авторские материалы. Алена Мызгина победила в конкурсе «ЖКХ-ПРОсветитель» от «Уралэнергосбыта». Ее материал «Пять главных вопросов о единой квитанции за свет, тепло и воду от «Новых коммунальных решений» понравился жюри больше остальных и удостоился первого места.

Третье место по картингу среди женщин завоевала Алена Ватутина — наш PR-директор. Она лихо прошла трассу за 45 секунд и заслуженно взошла на пьедестал.

Алена Ватутина в картинге как рыба в воде Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Особой наградой удостоился и старожил нашей редакции, спортивный журналист Алексей Микушин. Ему присвоили звание «Самого отчаянного участника», ведь он спустился с горы на беговых лыжах. Алексея несколько раз пытались отговорить, но он филигранно достиг финиша и сорвал бурю аплодисментов.

Наш самый отчаянный Алексей Микушин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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