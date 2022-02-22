В Челябинской области открыли штаб по приему беженцев из ДНР и ЛНР

В Челябинской области готовы принимать беженцев из Донбасса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит региональный штаб по приему беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе совещания с главами муниципалитетов.

— Если федеральный штаб примет решение направить к нам эвакуированных граждан, мы должны быть готовы их принять, — заявил глава региона.

В муниципалитетах региона уже создали пункты временного проживания для эвакуированных. Размещение беженцев оплатят из областного бюджета.

Алексей Текслер также поручил подчиненным организовать централизованную встречу приезжих и подготовить транспорт для перевозки людей в пункты временного размещения. В них беженцев ждет первичный медосмотр и тестирование на коронавирус.

Губернатор обязал руководителей муниципалитетов лично проследить за тем чтобы у беженцев были питание и постельное белье. Для приезжающих из Донбасса в Челябинской области открыли «горячую линию» с консультациями по вопросам расселения и проживания.

Кроме того, из региона готовятся отправить гуманитарную помощь в Ростовскую область где сейчас находится большая часть эвакуированных. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, груз вышлют в ближайшие дни но точную дату пока не определили. Пока что о сборе пожертвований для беженцев объявил областной исполком партии «Единая Россия».

Ранее в правительстве Челябинской области сообщали, что в регионе развернут 21 пункт размещения для беженцев из ДНР и ЛНР. Они рассчитаны на 1200 человек в составе семей и 100 детей, оставшихся без попечения родителей.

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