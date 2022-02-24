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Происшествия24 февраля 2022 4:47

Пострадавшие при взрыве газа в Челябинской области отец и сын остаются в тяжелом состоянии

Подростка перевезли из Сатки в Челябинск, а мужчину не удается доставить в ожоговый центр
Елена КОЛЧИНА
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Газовый баллон взорвался в туалетной комнате на первом этаже. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Газовый баллон взорвался в туалетной комнате на первом этаже. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Состояние обоих пострадавших при взрыве газа в Челябинской области остается тяжелым. Об этом сообщили в региональном минздраве.

15-летнего подростка на реанимобиле доставили из Сатки в Челябинск. Мальчик сейчас находится в ожоговом центре Городской клинической больницы №6.

50-летний отец подростка остается в Сатке, врачи борются за его жизнь. Состояние пациента пока не позволяет везти его в Челябинск, но медики надеются сделать это в будущем.

Напомним, газовый баллон разгерметизировался в одной из квартир четырехэтажного дома в Сатке 23 февраля. Опасная емкость хранилась в туалете. Взрывной волной выбило семь окон, сломало четыре стены. После происшествия возбудили уголовное дело.

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