Прокуратура потребовала у челябинского аэропорта уменьшить цены на телетрапы

В прокуратуре обещают проследить за изменением цен Фото: Андрей АБРАМОВ

В Уральской транспортной прокуратуре потребовали снизить цены на пользование телетрапами в аэропорту Челябинска.

— За устранением нарушений установлен контроль, — сообщили в ведомстве.

Установленные «Челябинским авиапредприятием» цены признали незаконными в региональном управлении Антимонопольной службы. В большинстве российских аэропортов пользование «рукавом», по которому пассажиры проходят на борт самолета, обходится авиакомпаниям в сумму от 2 до 21 тыс. рублей. В Челябинске же за аренду телетрапа требуют 23 тыс. рублей в час. Такое положение в УФАС назвали злоупотреблением.

Аэропорт дважды пытался оспорить требование о снижении цен в суде, но оба раза неудачно. Сейчас продолжается тяжба между УФАС и аэропортом из-за штрафа в 333 тыс. рублей, который назначили за нарушение.

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