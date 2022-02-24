Аэропорт Челябинска сообщил об отмене рейсов на 25 февраля

На пятницу запланированы рейсы в Сочи и Ростов-на-Дону Фото: Андрей АБРАМОВ

На пятницу, 25 февраля, отменили перелеты из Сочи и Ростова-на-Дону в Челябинск. А также обратные вылеты из столицы Южного Урала. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского авиапредприятия.

Речь идет о рейсах:

N4 222 Сочи → Челябинск (Nordwind Airlines)

N4 221 Челябинск → Сочи (Nordwind Airlines)

А4 249 Ростов-на-Дону → Челябинск («Азимут»)

А4 250 Челябинск → Ростов-на Дону («Азимут»)

При этом в расписании остаются рейсы «Победы» из Сочи ДР 324 и обратно из Челябинска в Сочи ДР 323. По сегодняшним рейсам лоукостер уже сделал заявление: «всем клиентам отменяемых рейсов будет автоматически оформляться возврат денег».

Напомним, Такие меры приняты из-за ситуации на Украине.

— Полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены до 2 марта 2022 года, — сообщали ранее в пресс-службе челябинского аэропорта.

Скрин с сайта cekport.ru

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