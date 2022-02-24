Челябинцам, чьи туры отменились из-за ситуации в Украине, вернут деньги за путевки

Завтрашние рейсы на юг — отменяются Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинцам, чьи путевки на юг России сорвались из-за ситуации в Украине, вернут деньги. Об этом КП-Челябинск рассказали в туристической фирме «Спутник». При этом уточняется, что путевки продаются в штатном режиме, их можно забронировать.

— У нас пока нет никаких изменений. Бронирования на более дальние даты идут в обычном режиме, — рассказали в турфирме.

Напомним, что из-за спецоперации в Донбассе, свою работу прекратили аэропорты нескольких российских городов. В их числе и города, куда можно улететь из Челябинска. Поэтому завтрашние рейсы в Ростова-на-Дону, Сочи и обратно — отменяются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru